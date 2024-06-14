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Приготовлено 380 тонн еды: 100 дней на Харьковщине работает поезд-кухня

Общество 13:16   14.06.2024
Виктория Яковенко
Приготовлено 380 тонн еды: 100 дней на Харьковщине работает поезд-кухня

На Харьковщине ровно 100 дней работает уникальный поезд-кухня, команда которого помогает жителям региона преодолевать последствия атаки РФ.

В АО «Укрзалізниця» посчитали, какое количество ресурсов использовал и произвел Food Train в течение этого времени:

🔹Использовано 800 кубометров воды, что эквивалентно объему воды, который потребовался для заполнения примерно 3200 ванных,

🔹переработано 160 тонн продуктов — это вес примерно 32 африканских слонов,

🔹приготовлено 380 тонн еды, что эквивалентно весу 76 танков М1 Абрамс,

🔹сгенерировано более 50 000 кВт-ч – этого хватило бы, чтобы запитать для работы стандартный ноутбук на 570 лет или обеспечить электроэнергией около 17 среднестатистических домов в течение года,

🔹приготовлено 570 000 порций – этого достаточно, чтобы дважды накормить население, например, Винницы или Кривого Рога одновременно.

Поезд-кухня продолжает работать в Харьковской области.

Читайте также: 15 тысяч порций приготовил Food Train на Харьковщине после обесточивания

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 13:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине ровно 100 дней работает уникальный поезд-кухня, команда которого помогает жителям региона преодолевать последствия атаки РФ.".