Приготовлено 380 тонн їжі: 100 днів на Харківщині працює поїзд-кухня (відео)
На Харківщині рівно 100 днів працює унікальний поїзд-кухня, команда якого допомагає жителям регіону долати наслідки атаки РФ.
В АТ «Укрзалізниця» порахували, яку кількість ресурсів використав та виробив Food Train протягом цього часу:
🔹Використано 800 кубометрів води, що еквівалентно об’єму води, який би знадобився для заповнення приблизно 3200 ванних,
🔹перероблено 160 тонн продуктів — це вага приблизно 32 африканських слонів,
🔹приготовлено 380 тонн їжі, що еквівалентно вазі 76 танків М1 Абрамс,
🔹згенеровано понад 50 000 кВт-год — цього б вистачило, щоб заживити для роботи стандартний ноутбук на 570 років або забезпечити електроенергією близько 17 середньостатистичних будинків протягом року,
🔹приготовлено 570 000 порцій їжі — цього достатньо, щоб двічі нагодувати населення, наприклад, Вінниці або Кривого Рогу одночасно.
Поїзд-кухня продовжує працювати на Харківщині.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: еда, жители, кухня, поезд, работает, укрзалізниця, харківщина;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині рівно 100 днів працює унікальний поїзд-кухня, команда якого допомагає жителям регіону долати наслідки атаки РФ.".