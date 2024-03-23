Трехразовое питание для 200 человек: в Харьков прибыла мобильная кухня ГСЧС
Сегодня, 23 марта, в Харьков прибыла мобильная группа ГСЧС, которая может обеспечить трехразовое питание одновременно для 200 человек.
Об этом сообщил министр МВД Украины Игорь Клименко. Он отметил, что ознакомился с работой «пунктов незламності», в течение суток их посетили более 16 тысяч человек.
«Вместе с исполняющим обязанности главы ГСЧС Андреем Даником посетили один из объектов, где подразделения продолжают ликвидировать последствия атаки. В Харькове сейчас задействованы спасатели из других регионов. Непрерывно работают и спасают», – заявил Клименко.
Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. Взрывы раздавались в Харькове с 4:30. По городу и области ударили 21 ракетой типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, а электротранспорт не выехал на маршруты. Метро работало как укрытие. Объекты водоснабжения запитали от генераторов и начали подавать воду по графику. В Харькове открылись 74 «пункта незламності». Вечером в Укрэнерго сообщили, что некоторые ограничения электроснабжения в городе могут сохраняться в течение нескольких дней. По состоянию на 15:00 23 марта без света в Харькове — 260 тысяч абонентов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, Клименко, кухня, мвд, мобильная, світло, свет, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 18:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 23 марта, в Харьков прибыла мобильная группа ГСЧС, которая может обеспечить трехразовое питание одновременно для 200 человек.".