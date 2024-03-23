Триразове харчування для 200 людей: до Харкова прибула мобільна кухня ДСНС

Сьогодні, 23 березня, до Харкова прибула мобільна група ДСНС, яка може забезпечити триразове харчування одночасно для 200 людей.

Про це повідомив міністр МВС України Ігор Клименко. Він зазначив, що ознайомився із роботою «пунктів незламності», протягом доби їх відвідали понад 16 тисяч людей.

«Разом із виконуючим обовʼязки голови ДСНС Андрієм Даником відвідали один з обʼєктів, де підрозділи продовжують ліквідовувати наслідки атаки. У Харкові зараз задіяні рятувальники з інших регіонів. Безперервно працюють та рятують», – заявив Клименко.

Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. Вибухи лунали в Харкові з 4:30. По місту й області вдарили 21 ракетою – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. У Харкові зникали електрика та водопостачання, а електротранспорт не виїхав на маршрути. Метро працювало як укриття. Об’єкти водопостачання заживили від генераторів і почали подавати воду за графіком. У Харкові відкрилися 74 “пункти незламності”. Ввечері в Укренерго повідомили, що певні обмеження електропостачання в місті можуть зберігатися протягом кількох днів. Станом на 15:00 23 березня без світла у Харкові – 260 тисяч абонентів.