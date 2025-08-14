Вночі від +10: прогноз погоди в Харкові та області на 15 серпня
У п’ятницю, 15 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.
У Харкові вночі термометри покажуть від 11 до 13 градусів, вдень – від 24 до 26, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 10 до 15 градусів, денна – від 23 до 28 градусів.
Вітер північний – 5-10 м/с.
“Завтра – середина серпня! – нагадує синоптикиня Наталка Діденко. – Ще три вік-енди і будемо постити каштани на асфальті. 15-го серпня – антициклон Julia в Україні. Тому в п’ятницю повсюди буде суха, переважно сонячна погода”.
