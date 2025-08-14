Ночью от +10: прогноз погоды в Харькове и области на 15 августа
В пятницу, 15 августа, в Харькове и области – переменная облачность, без осадков.
В Харькове ночью термометры покажут от 11 до 13 градусов, днем – от 24 до 26, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура – от 10 до 15 градусов, дневная – от 23 до 28 градусов.
Ветер северный – 5-10 м/с.
«Завтра – середина августа! – напоминает синоптик Наталья Диденко. – Еще три выходных и будем постить каштаны на асфальте. 15 августа – антициклон Julia в Украине. Поэтому в пятницу повсюду будет сухая, преимущественно солнечная погода».
