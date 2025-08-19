Live
  • Вт 19.08.2025
  • Харків  +22°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.17

Тепло вдень, холодно вночі. Прогноз погоди на 20 серпня у Харкові та області

Погода 19:52   19.08.2025
Оксана Якушко
Тепло вдень, холодно вночі. Прогноз погоди на 20 серпня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 20 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без опадів☀️.

Вітер прогнозують північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡вночі коливатиметься від 10 до 15°, вдень прогріється до 25 – 30°.

 

У Харкові прогнозують сонячний день без опадів☀️.

Вітер очікують північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 11 – 13°, вдень стовпчик термометра підніметься до 26 – 28°.

Читайте також: Несолодкий рік. Якою буде ціна меду у 2025 році в Харкові та області

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Росіяни чавили харківські вулики гусеницями танків і БТРів
Росіяни чавили харківські вулики гусеницями танків і БТРів
19.08.2025, 20:32
Тепло вдень, холодно вночі. Прогноз погоди на 20 серпня у Харкові та області
Тепло вдень, холодно вночі. Прогноз погоди на 20 серпня у Харкові та області
19.08.2025, 19:52
Водія, що їздив вулицями підшофе, копи впіймали у Харкові
Водія, що їздив вулицями підшофе, копи впіймали у Харкові
19.08.2025, 19:04
Несолодкий рік. Якою буде ціна меду у 2025 році в Харкові та області
Несолодкий рік. Якою буде ціна меду у 2025 році в Харкові та області
19.08.2025, 18:02
Рятувальники розібрали завали у 5-поверхівці, де загинули 7 людей у Харкові
Рятувальники розібрали завали у 5-поверхівці, де загинули 7 людей у Харкові
19.08.2025, 18:34
Авто «швидкої» на Харківщині атакував дрон: поранені медики (фото)
Авто «швидкої» на Харківщині атакував дрон: поранені медики (фото)
19.08.2025, 16:46

Новини за темою:

18:39
Гроза і дощ. Прогноз погоди на 18 серпня у Харкові та області
14:36
Шквали повертаються. Небезпечна погода буде 18 серпня у Харкові й області
20:13
Сонячно і тепло. Прогноз погоди на 16 серпня у Харкові та області
20:14
Холодна ніч, теплий день. Прогноз погоди на 14 серпня у Харкові й області
20:21
Спека відступила. Прогноз погоди на 12 серпня у Харкові та області

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Тепло вдень, холодно вночі. Прогноз погоди на 20 серпня у Харкові та області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2025 в 19:52;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 20 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".