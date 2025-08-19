Тепло вдень, холодно вночі. Прогноз погоди на 20 серпня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 20 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без опадів☀️.

Вітер прогнозують північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡вночі коливатиметься від 10 до 15°, вдень прогріється до 25 – 30°.

У Харкові прогнозують сонячний день без опадів☀️.

Вітер очікують північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 11 – 13°, вдень стовпчик термометра підніметься до 26 – 28°.