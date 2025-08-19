Live
  • Вт 19.08.2025
  • Харьков  +22°С
Тепло днем, холодно ночью. Прогноз погоды на 20 августа в Харькове и области

Погода 19:52   19.08.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на завтра, 20 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без осадков☀️.
Ветер прогнозируют северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15°, днем прогреется до 25 – 30°.

В Харькове прогнозируют солнечный день без осадков☀️.
Ветер ожидают северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 11 – 13°, днем столбик термометра поднимется до 26 – 28°.

Автор: Оксана Якушко
