Тепло днем, холодно ночью. Прогноз погоды на 20 августа в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 20 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без осадков☀️.

Ветер прогнозируют северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15°, днем прогреется до 25 – 30°.

В Харькове прогнозируют солнечный день без осадков☀️.

Ветер ожидают северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11 – 13°, днем столбик термометра поднимется до 26 – 28°.