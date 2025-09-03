Сухо і сонячно: прогноз погоди в Харкові та області на 4 вересня
У четвер, 4 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.
У Харкові вночі термометри покажуть від 9 до 14 градусів, вдень – від 22 до 27, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 13 до 18 градусів, денна – від 25 до 30.
Вітер північний – 5-10 м/с.
«Жовта лінія з колючками на карті нижче – це так звана лінія сходження, або лінія нестійкості. Це така вузька зона, де сходяться повітряні потоки, провокують конвергенцію, через що виникає, активізується конвекція і, як наслідок, у цій зоні з’являються активні дощі, навіть зливи та грози… Тому завтра на крайньому заході України ймовірні грозові дощі. Через оцю лінію сходження. Решта території – сухо, сонячно, антициклон», — пише синоптикиня Наталка Діденко.
