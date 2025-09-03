Сухо и солнечно: прогноз погоды в Харькове и области на 4 сентября

В четверг, 4 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры покажут от 9 до 14 градусов, днем – от 22 до 27, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура – от 13 до 18 градусов, дневная – от 25 до 30.

Ветер северный – 5-10 м/с.

«Желтая линия с колючками на карте ниже – это так называемая линия схождения, или линия неустойчивости. Это такая узкая зона, где сходятся воздушные потоки, провоцируют конвергенцию, из-за чего возникает, активизируется конвекция и, как следствие, в этой зоне появляются активные дожди, даже ливни и грозы… Поэтому завтра на крайнем западе Украины вероятны грозовые дожди. Из-за этой линии схождения. Остальная территория — сухо, солнечно, антициклон», — пишет синоптик Наталья Диденко.

