Тепло і сонячно: прогноз погоди в Харкові та області на 5 вересня

У п’ятницю, 5 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри покажуть від 10 до 12 градусів, вдень – від 22 до 24, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 9 до 14 градусів, денна – від 21 до 26.

Вітер північно-східний – 5-10 м/с.

«В Україні 5 вересня дощів ніде не очікується, ніяких тобі навіть конвективних явищ. Баричний виступ північно-східного антициклону зумовить повсюди суху сонячну погоду», — пише синоптикиня Наталка Діденко.