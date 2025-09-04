Тепло і сонячно: прогноз погоди в Харкові та області на 5 вересня
У п’ятницю, 5 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.
У Харкові вночі термометри покажуть від 10 до 12 градусів, вдень – від 22 до 24, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 9 до 14 градусів, денна – від 21 до 26.
Вітер північно-східний – 5-10 м/с.
«В Україні 5 вересня дощів ніде не очікується, ніяких тобі навіть конвективних явищ. Баричний виступ північно-східного антициклону зумовить повсюди суху сонячну погоду», — пише синоптикиня Наталка Діденко.
Читайте також: Шість «червоних» дипломів: харків’янин встановив рекорд України
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Тепло і сонячно: прогноз погоди в Харкові та області на 5 вересня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2025 в 20:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 5 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.".