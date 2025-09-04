Тепло и солнечно: прогноз погоды в Харькове и области на 5 сентября

В пятницу, 5 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры покажут от 10 до 12 градусов, днем – от 22 до 24, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура – от 9 до 14 градусов, дневная – от 21 до 26.

Ветер северо-восточный – 5-10 м/с.

«В Украине 5 сентября дождей нигде не ожидается, никаких даже конвективных явлений. Барическое выступление северо-восточного антициклона обусловит повсюду сухую солнечную погоду», – пишет синоптик Наталья Диденко.