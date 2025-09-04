Live
  • Чт 04.09.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.2

Тепло и солнечно: прогноз погоды в Харькове и области на 5 сентября

Погода 20:02   04.09.2025
Елена Нагорная
Тепло и солнечно: прогноз погоды в Харькове и области на 5 сентября

В пятницу, 5 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры покажут от 10 до 12 градусов, днем – от 22 до 24, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура – от 9 до 14 градусов, дневная – от 21 до 26.

Ветер северо-восточный – 5-10 м/с.

«В Украине 5 сентября дождей нигде не ожидается, никаких даже конвективных явлений. Барическое выступление северо-восточного антициклона обусловит повсюду сухую солнечную погоду», – пишет синоптик Наталья Диденко.

Читайте также: Шесть «красных» дипломов: харьковчанин установил рекорд Украины

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Шесть «красных» дипломов: харьковчанин установил рекорд Украины
Шесть «красных» дипломов: харьковчанин установил рекорд Украины
04.09.2025, 14:19
Дроны РФ на оптоволокне долетают уже до пригорода Харькова — Задоренко (видео)
Дроны РФ на оптоволокне долетают уже до пригорода Харькова — Задоренко (видео)
04.09.2025, 18:31
Бронь для фиктивных сотрудинков и обыски: что происходит в КП в Харькове – ХАЦ
Бронь для фиктивных сотрудинков и обыски: что происходит в КП в Харькове – ХАЦ
03.09.2025, 09:29
Новости Харькова — главное 4 сентября: в Лозовой возвращают свет, фронт
Новости Харькова — главное 4 сентября: в Лозовой возвращают свет, фронт
04.09.2025, 19:40
Россияне продвинулись возле Степовой Новоселовки на Харьковщине – DeepState
Россияне продвинулись возле Степовой Новоселовки на Харьковщине – DeepState
04.09.2025, 17:30
Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 56 тысяч гривен
Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 56 тысяч гривен
04.09.2025, 20:28

Новости по теме:

20:02
Тепло и солнечно: прогноз погоды в Харькове и области на 5 сентября
19:31
Атака БпЛА на энергетику: в Лозовой и районе начали возвращать свет
19:08
Четверть миллиона гривен украл таксист в Харькове у пассажира-военного
18:31
Дроны РФ на оптоволокне долетают уже до пригорода Харькова — Задоренко (видео)
17:50
Идут бои в районе Волчанска, пять атак РФ на Харьковщине уже отбили — Генштаб

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Тепло и солнечно: прогноз погоды в Харькове и области на 5 сентября»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2025 в 20:02;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 5 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.".