Комфортна температура. Прогноз погоди на 6 вересня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 6 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області доба пройде без істотних опадів. Вдень можлива мінлива хмарність.

Вітер прогнозують північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15°, вдень стовпчик термометра підніметься до 21 – 26°.

У Харкові день очікують без істотних опадів.

Вітер буде північно-східним, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 13 – 15 °, вдень прогріється до 22 – 24 °.