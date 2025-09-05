Live
Комфортна температура. Прогноз погоди на 6 вересня у Харкові й області

Погода 20:54   05.09.2025
Оксана Якушко
Комфортна температура. Прогноз погоди на 6 вересня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 6 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області доба пройде без істотних опадів. Вдень можлива мінлива хмарність.
Вітер прогнозують північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15°, вдень стовпчик термометра підніметься до 21 – 26°.

У Харкові день очікують без істотних опадів.
Вітер буде північно-східним, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 13 – 15 °, вдень прогріється до 22 – 24 °.

Читайте також: Вакансії тижня в Харкові та області: є робота із зарплатою 56 тисяч гривень

Автор: Оксана Якушко
