Комфортная температура. Прогноз погоды на 6 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 6 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области сутки пройдут без существенных осадков🌤. Днем возможна переменная облачность.

Ветер прогнозируют северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15°, днем ​​столбик термометра поднимется до 21 – 26°.

В Харькове день ожидают без существенных осадков.

Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13 – 15°, днем ​​прогреется до 22 – 24°.