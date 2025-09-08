Тепло, але з дощами: прогноз погоди в Харкові та області на 9 вересня
У вівторок, 9 вересня, у Харкові та області хмарно із проясненнями. Вночі невеликий дощ, удень короткочасний дощ, місцями гроза.
У Харкові вночі термометри покажуть від 14 до 16 градусів, вдень – від 25 до 27, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 12 до 17 градусів, денна – від 23 до 28.
Вітер східний – 7-12 м/с.
«Завтра по Україні ходитимуть дощі. Десь із грозами, десь самотні. Тип опадів – локальні, періодичні, тому, якщо вам не дістанеться опадів, то можна просто насолоджуватися красивою осінньою хмарністю. Але передумови для дощів найближчі два дні в Україні є! З температурою повітря поки що не буду зазирати далеко наперед, лишень скажу, що якихось кардинальних змін не видно. Коливання, звісно, будуть, проте поки що градуси радуватимуть. Звісно, тих, хто більше любить тепло і не чекає заморозків», — пише синоптикиня Наталка Діденко.
Категорії: Погода, Харків
