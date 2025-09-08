Тепло, но с дождями: прогноз погоды в Харькове и области на 9 сентября

Во вторник, 9 сентября, в Харькове и области облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза.

В Харькове ночью термометры покажут от 14 до 16 градусов, днем – от 25 до 27, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура – от 12 до 17 градусов, дневная – от 23 до 28.

Ветер восточный — 7-12 м/с.

«Завтра по Украине пройдут дожди. Где-то с грозами, где-то одиночные. Тип осадков – локальные, периодические, поэтому, если вам не достанется осадков, то можно просто наслаждаться красивой осенней облачностью. Но предпосылки для дождей в ближайшие два дня в Украине есть! С температурой воздуха пока не буду заглядывать далеко вперед, только скажу, что каких-то кардинальных изменений не видно. Колебания, конечно, будут, но пока градусы будут радовать. Конечно, тех, кто больше любит тепло и не ждет заморозков», — пишет синоптик Наталья Диденко.