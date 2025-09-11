Вночі температура до +6. Прогноз погоди на 12 вересня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 12 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківські області день очікують без опадів.☀️ Можлива мінлива хмарність.

Вітер буде північно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 6 до 11°, вдень прогріється до 20 – 25°.

У Харкові день прогнозують без дощу☀️, буде сонячно.

Вітер очікують північно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 9 – 11°, вдень стовпчик термометра підніметься до 22 – 24°.