Вночі температура до +6. Прогноз погоди на 12 вересня у Харкові й області

Погода 19:54   11.09.2025
Оксана Якушко
Вночі температура до +6. Прогноз погоди на 12 вересня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 12 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківські області день очікують без опадів.☀️ Можлива мінлива хмарність.

Вітер буде північно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 6 до 11°, вдень прогріється до 20 – 25°.

 

У Харкові день прогнозують без дощу☀️, буде сонячно.

Вітер очікують північно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 9 – 11°, вдень стовпчик термометра підніметься до 22 – 24°.

Автор: Оксана Якушко

Автор: Оксана Якушко
