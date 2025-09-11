Ночью температура до +6. Прогноз погоды на 12 сентября в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 12 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковские области день ожидают без осадков. Возможна переменная облачность.
Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11°, днем прогреется до 20 – 25°.
В Харькове день прогнозируют без дождя, будет солнечно.
Ветер ожидают северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9 – 11°, днем столбик термометра поднимется до 22 – 24°.
Читайте также: С клумбы в Харькове нагло украли цветы: женщин «спалили» (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночью температура до +6. Прогноз погоды на 12 сентября в Харькове и области»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 сентября 2025 в 19:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 12 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".