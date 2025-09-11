Ночью температура до +6. Прогноз погоды на 12 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 12 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковские области день ожидают без осадков. Возможна переменная облачность.

Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11°, днем ​​прогреется до 20 – 25°.

В Харькове день прогнозируют без дождя, будет солнечно.

Ветер ожидают северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9 – 11°, днем ​​столбик термометра поднимется до 22 – 24°.