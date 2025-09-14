Live
  • Нд 14.09.2025
  • Харків  +19°С
  • USD 41.31
  • EUR 48.27

До 27 тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 15 вересня

Погода 20:50   14.09.2025
Олена Нагорна
До 27 тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 15 вересня

У понеділок, 15 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність. Без опадів.

У Харкові вночі термометри покажуть від 8 до 10 градусів, вдень – від 24 до 26, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 6 до 11 градусів, денна – від 22 до 27.

Вітер південно-східний – 5-10 м/с.

Найближчими днями похолодання в регіоні не очікується. За даними синоптиків, і 16, і 17 вересня вдень буде до 27 градусів і без опадів.

Мінливу хмарність Укргідрометцентр прогнозує у понеділок по всій країні. У західних областях помірні, на Закарпатті та у Карпатах уночі місцями значні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів.

Читайте також: Чи готовий Харків до можливих нових обстрілів енергосистеми, відповів Терехов

Автор: Олена Нагорна
Популярно
До 27 тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 15 вересня
До 27 тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 15 вересня
14.09.2025, 20:50
Значні втрати у росіян у Харківській області, в Куп’янську – Зеленський
Значні втрати у росіян у Харківській області, в Куп’янську – Зеленський
14.09.2025, 19:42
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18
Чому з Куп’янська примусово не можуть вивезти мешканців, пояснив Беседін
Чому з Куп’янська примусово не можуть вивезти мешканців, пояснив Беседін
14.09.2025, 19:08
«Певна напруга є»: Терехов закликав харків’ян бути обережними (відео)
«Певна напруга є»: Терехов закликав харків’ян бути обережними (відео)
14.09.2025, 17:18
Скільки будинків вже відновили в Харкові із запланованих на 2025 рік (відео)
Скільки будинків вже відновили в Харкові із запланованих на 2025 рік (відео)
14.09.2025, 18:08

Новини за темою:

19:48
Новини Харкова — головне за 14 вересня: поїзди запізнюються, що в Куп’янську
19:42
Значні втрати у росіян у Харківській області, в Куп’янську – Зеленський
19:08
Чому з Куп’янська примусово не можуть вивезти мешканців, пояснив Беседін
18:08
Скільки будинків вже відновили в Харкові із запланованих на 2025 рік (відео)
17:36
Три бої точаться на Харківщині – Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті на 16:00

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «До 27 тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 15 вересня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2025 в 20:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 15 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність. Без опадів.".