До 27 тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 15 вересня
У понеділок, 15 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність. Без опадів.
У Харкові вночі термометри покажуть від 8 до 10 градусів, вдень – від 24 до 26, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 6 до 11 градусів, денна – від 22 до 27.
Вітер південно-східний – 5-10 м/с.
Найближчими днями похолодання в регіоні не очікується. За даними синоптиків, і 16, і 17 вересня вдень буде до 27 градусів і без опадів.
Мінливу хмарність Укргідрометцентр прогнозує у понеділок по всій країні. У західних областях помірні, на Закарпатті та у Карпатах уночі місцями значні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів.
