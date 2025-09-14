До 27 тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 15 сентября
В понедельник, 15 сентября, в Харькове и области переменная облачность. Без осадков.
В Харькове ночью термометры покажут от 8 до 10 градусов, днем – от 24 до 26, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура – от 6 до 11 градусов, дневная – от 22 до 27.
Ветер юго-восточный – 5-10 м/с.
В ближайшие дни похолодание в регионе не ожидается. По данным синоптиков, и 16, и 17 сентября днем будет до 27 градусов и без осадков.
Переменную облачность Укргидрометцентр прогнозирует в понедельник по всей стране. В западных областях умеренные, на Закарпатье и в Карпатах ночью местами значительные дожди, кое-где грозы. На остальной территории без осадков.
Категории: Погода, Харьков
Вы читали новость: «До 27 тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 15 сентября»
Дата публикации материала: 14 сентября 2025 в 20:50
Корреспондент Елена Нагорная