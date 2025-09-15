Тепло по-літньому: прогноз погоди в Харкові та області на 16 вересня
У вівторок, 16 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність. Без опадів.
У Харкові вночі термометри покажуть від 10 до 12 градусів, вдень – від 24 до 26, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 7 до 12 градусів, денна – від 23 до 28.
Вітер південно-східний – 5-10 м/с.
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у найближчі три доби відбуватиметься зміна погоди. 16 вересня переважно без опадів, лише в західних та Житомирській областях вдень короткочасні дощі. Упродовж 17-18 вересня в Україні пройдуть помірні, місцями значні дощі, на півдні подекуди з грозами.
Відео Укргідрометцентру
Читайте також: Сьогодні 15 вересня: яке свято та день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Тепло по-літньому: прогноз погоди в Харкові та області на 16 вересня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2025 в 19:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 16 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність. Без опадів.".