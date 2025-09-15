Live
Тепло по-літньому: прогноз погоди в Харкові та області на 16 вересня

Погода 19:37   15.09.2025
Олена Нагорна
Тепло по-літньому: прогноз погоди в Харкові та області на 16 вересня

У вівторок, 16 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність. Без опадів.

У Харкові вночі термометри покажуть від 10 до 12 градусів, вдень – від 24 до 26, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 7 до 12 градусів, денна – від 23 до 28.

Вітер південно-східний – 5-10 м/с.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у найближчі три доби відбуватиметься зміна погоди. 16 вересня переважно без опадів, лише в західних та Житомирській областях вдень короткочасні дощі. Упродовж 17-18 вересня в Україні пройдуть помірні, місцями значні дощі, на півдні подекуди з грозами.

Відео Укргідрометцентру

Читайте також: Сьогодні 15 вересня: яке свято та день в історії

Автор: Олена Нагорна
