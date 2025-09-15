По-летнему тепло: прогноз погоды в Харькове и области на 16 сентября
Во вторник, 16 сентября, в Харькове и области переменная облачность. Без осадков.
В Харькове ночью термометры покажут от 10 до 12 градусов, днем – от 24 до 26, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура – от 7 до 12 градусов, дневная – от 23 до 28.
Ветер юго-восточный – 5-10 м/с.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие трое суток будет происходить изменение погоды. 16 сентября преимущественно без осадков, только в западных и Житомирской областях днем кратковременные дожди. В течение 17-18 сентября в Украине пройдут умеренные, местами значительные дожди, на юге кое-где с грозами.
Видео Укргидрометцентра
