Різко похолодає і піде дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 18 вересня
У четвер, 18 вересня, у Харкові та області хмарно із проясненнями, пройдуть дощі.
У Харкові дощ. Вночі термометри покажуть від 12 до 14 градусів, вдень – від 14 до 16, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області дощ, вранці та вдень місцями значний. Нічна температура – від 10 до 15 градусів, денна – від 12 до 17 градусів, на сході області 20-22.
Вітер вночі південно-східний із переходом вдень у північний – 7-12 м/с.
“Атмосферний фронт із дощами та близькими родичами – низькими градусами – завтра, 18-го вересня, переміститься у східному напрямку. І тому захід, північ України, значна частина центральних областей звільнятимуться від дощових хмар і побачать сонечко, а ось на лівобережжі пройдуть завтра дощі та знизиться температура повітря. У четвер максимальна температура повітря в Україні становитиме 15-20 градусів. Особливість завтрашнього дня – поривчастий, до сильного, вітер північних напрямків, обережно!” — попереджає синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.
Втім, згідно з її прогнозом, негода триватиме недовго. 19 вересня всюди почне теплішати, а 20-21 вересня в Україну повернеться тепла погода, у вихідні очікується до 24-28 градусів та без опадів.
Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2025 в 20:28
