Резко похолодает и пойдет дождь: погода в Харькове и области на 18 сентября
В четверг, 18 сентября, в Харькове и области облачно с прояснениями, пройдут дожди.
В Харькове дождь. Ночью термометры покажут от 12 до 14 градусов, днем – от 14 до 16, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области дождь, утром и днем местами значительный. Ночная температура – от 10 до 15 градусов, дневная – от 12 до 17, на востоке области 20-22.
Ветер ночью юго-восточный с переходом днем в северный – 7-12 м/с.
«Атмосферный фронт с дождями и близкими родственниками – низкими градусами – завтра, 18 сентября, переместится в восточном направлении. И поэтому запад, север Украины, значительная часть центральных областей освободятся от дождевых облаков и увидят солнышко, а вот на левобережье пройдут завтра дожди и снизится температура воздуха. В четверг максимальная температура воздуха в Украине составит 15-20 градусов. Особенность завтрашнего дня — порывистый, до сильного, ветер северных направлений, осторожно!» — предупреждает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Впрочем, согласно ее прогнозу, непогода продлится недолго. 19 сентября повсюду начнет теплеть, а 20-21 сентября в Украину вернется настоящая теплая погода, на выходных ожидается до 24-28 градусов и без осадков.
Читайте также: Сегодня 17 сентября: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Резко похолодает и пойдет дождь: погода в Харькове и области на 18 сентября»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 сентября 2025 в 20:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 18 сентября, в Харькове и области облачно с прояснениями, пройдут дожди.".