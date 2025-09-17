Резко похолодает и пойдет дождь: погода в Харькове и области на 18 сентября

В четверг, 18 сентября, в Харькове и области облачно с прояснениями, пройдут дожди.

В Харькове дождь. Ночью термометры покажут от 12 до 14 градусов, днем – от 14 до 16, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области дождь, утром и днем местами значительный. Ночная температура – от 10 до 15 градусов, дневная – от 12 до 17, на востоке области 20-22.

Ветер ночью юго-восточный с переходом днем в северный – 7-12 м/с.

«Атмосферный фронт с дождями и близкими родственниками – низкими градусами – завтра, 18 сентября, переместится в восточном направлении. И поэтому запад, север Украины, значительная часть центральных областей освободятся от дождевых облаков и увидят солнышко, а вот на левобережье пройдут завтра дожди и снизится температура воздуха. В четверг максимальная температура воздуха в Украине составит 15-20 градусов. Особенность завтрашнего дня — порывистый, до сильного, ветер северных направлений, осторожно!» — предупреждает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Впрочем, согласно ее прогнозу, непогода продлится недолго. 19 сентября повсюду начнет теплеть, а 20-21 сентября в Украину вернется настоящая теплая погода, на выходных ожидается до 24-28 градусов и без осадков.