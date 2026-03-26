Судью «МастерШеф» Эктора эвакуировали из поезда, ехавшего в Харьков (видео)
Известного шеф-повара и судью шоу «МастерШеф» Эктора Хименес-Браво высадили из поезда из-за воздушной тревоги. Это произошло на этой неделе, когда он уже почти доехал до Харькова.
Об этом Эктор рассказал в своих сторис в Instagram. Он уточнил, что воздушная тревога началась за несколько станций до Харькова.
«Очень близко Харьков, но сейчас эвакуация. Надо ждать, что происходит», — сказал шеф-повар.
Видео: сторис Эктора Хименес-Браво
В соцсетях Эктор рассказал о визите в Харьков два дня назад. Он уточнил, что приехал в город, чтобы приготовить ужин украинским защитникам из «Ахиллеса» и «Хартии».
«Этот город поражает. Своей красотой. Людьми. Силой. Несокрушимость. Здесь я окончательно понял: украинцев не сломать. Каждый раз убеждаюсь, что наши воины — пример храбрости, выносливости и несокрушимости. Они шутят, поддерживают, делятся последним и продолжают делать свою работу так, как будто это обычный день. Беру с них пример и выкладываюсь на максимум», — написал Эктор.
Напомним, на вражеские атаки УЗ реагирует новыми протоколами безопасности. Те, кто давно не путешествовал, должны быть готовы к новым реалиям. Во время воздушной атаки поезд может остановиться посреди поля или посадки, а вас попросят выйти. Детальнее о новых правилах перевозок – в обзоре фронта МГ «Объектив».
Читайте также: Пассажиров поездов теперь могут эвакуировать — памятка от «Укрзалізниці»
- • Дата публикации материала: 26 марта 2026 в 13:44;