Пассажиров поездов теперь могут эвакуировать — памятка от «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» объявила об усилении мер безопасности для пассажиров во время поездок. Речь идет об эвакуации. Ее теперь могут объявлять в случае реальной угрозы для каждого отдельного поезда.

Согласно обновленным рекомендациям, опубликованным в Telegram-канале компании, в случае воздушной тревоги или другой угрозы поезд может на время остановиться. В таких случаях пассажиров могут попросить покинуть вагоны и перейти в укрытие либо просто отойти на безопасное расстояние от поезда.

В компании подчеркивают: важно сохранять спокойствие и четко выполнять инструкции проводника. Если объявляется эвакуация, пассажирам советуют брать с собой только самое необходимое, в том числе документы и телефон, оставив тяжелые и громоздкие вещи в вагоне, и по возможности помогать детям, пожилым людям и тем, кто нуждается в поддержке. В прохладную погоду с собой из вагона можно взять одеяло.

Также пассажиров предупреждают о возможных изменениях в движении поездов. В частности, маршруты могут корректироваться, а график — меняться. «Укрзалізниця» подчеркивает, что такие решения принимаются исключительно из соображений безопасности.

Напомним, в 05:20 24 марта российский FPV-дрон атаковал электричку Слатино–Харьков, которая готовилась к отправлению с конечной станции. В результате попадания погиб 61-летний пассажир, находившийся в вагоне. По информации «Укрзалізниці» и местных жителей, находившихся на станции, часть пассажиров проигнорировала опасность и не перешла в укрытие, расположенное рядом. После атаки было принято решение о временной приостановке движения поездов по этому маршруту. Вскоре на участке Харьков–Слатино ввели комбинированные перевозки — электричка + автобус.