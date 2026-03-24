Пасажирів поїздів тепер можуть евакуювати — пам’ятка від Укрзалізниці

Укрзалізниця оголосила про посилення заходів безпеки для пасажирів під час поїздок. Йдеться про евакуацію. Її тепер можуть оголошувати у разі реальної загрози для кожного окремого поїзда.

Згідно з оновленими рекомендаціями, опублікованими в телеграм-каналі компанії, у разі повітряної тривоги або іншої загрози поїзд може на якийсь час зупинитися. У таких випадках пасажирів можуть попросити залишити вагони та перейти в укриття або просто відійти на безпечну відстань від поїзда.

У компанії наголошують: важливо зберігати спокій та чітко виконувати інструкції провідника. Якщо оголошується евакуація, пасажирам радять брати з собою тільки найнеобхідніше, у тому числі документи та телефон, залишивши важкі та громіздкі речі у вагоні, та за можливості допомагати дітям, літнім людям та тим, хто потребує підтримки. У прохолодну погоду із собою з вагона можна брати ковдру.

Також пасажирів попереджають про можливі зміни у русі поїздів. Зокрема, маршрути можуть коригуватися, а графік змінюватися. Укрзалізниця наголошує, що такі рішення ухвалюються виключно з міркувань безпеки.

Нагадаємо, о 05:20 24 березня російський FPV-дрон атакував електричку Слатине-Харків, яка готувалася до відправлення з кінцевої станції. Внаслідок влучання загинув 61-річний пасажир, який перебував у вагоні. За інформацією “Укрзалізниці” та місцевих жителів, які перебували на станції, частина пасажирів проігнорувала небезпеку і не перейшла в укриття, розташоване поряд. Після атаки було ухвалене рішення про тимчасове призупинення руху поїздів цим маршрутом. Незабаром на відрізку Харків–Слатине запровадили комбіновані перевезення – електричка + автобус.