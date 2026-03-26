Суддю «МастерШеф» Ектора евакуювали з потяга, що їхав до Харкова (відео)
Відомого шеф-кухаря та суддю шоу «МастерШеф» Ектора Хіменеса-Браво висадили з потяга через повітряну тривогу. Це сталося цього тижня, коли він уже майже доїхав до Харкова.
Про це Ектор розповів у своїх сторіз в мережі «Інстаграм». Він уточнив, що повітряна тривога розпочалася за декілька станцій до Харкова.
«Дуже близько Харків, але зараз евакуація. Потрібно чекати, що відбувається», – сказав шеф-кухар.
Відео: сторіз Ектора Хіменеса-Браво
У соцмережах Ектор розповів про візит до Харкова два дні тому. Він уточнив, що приїхав до міста, щоб приготувати вечерю українським захисникам з «Ахіллесу» та «Хартії».
«Це місто вражає. Своєю красою. Людьми. Силою. Незламністю. Тут я остаточно зрозумів: українців не зламати. Щоразу переконуюсь, що наші воїни — це приклад хоробрості, витривалості та незламності. Вони жартують, підтримують, діляться останнім і продовжують робити свою роботу так, ніби це звичайний день. Беру з них приклад і викладаюсь на максимум», – написав Ектор.
Нагадаємо, на ворожі атаки УЗ реагує новими протоколами безпеки. Ті, хто давно не подорожував, мають бути готові до нових реалій. Під час повітряної атаки поїзд може зупинитися посеред поля або в посадці, а вас попросять вийти. Детальніше про нові правила перевезень – в огляді фронту МГ «Об’єктив».
Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 13:44;