Вночі все ще можливий заморозок: погода в Харкові та області на 17 жовтня
У п’ятницю, 17 жовтня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман.
У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 5 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки, вдень – від 11 до 13 тепла, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура повітря вночі становитиме від 2 до 7 тепла, на поверхні ґрунту заморозки, вдень – від 9 до 14 тепла.
Вітер південно-західний – 5-10 м/с.
«Потужна масштабна антициклонічна смуга високого атмосферного тиску, що витягнулася від Ісландії через Велику Британію через Німеччину-Польщу до України блокуватиме доступ опадів. Саме тому Україна опиниться без дощів і без снігу, звісно. Вологість чи хмарну погоду можуть лише організовувати тумани. Водії! Будьте пильними! Температура повітря вночі залишиться низькою, очікується +2+6 градусів, місцями заморозки, варто вже забрати городину до хати й гарні яблука попакувати у ящики», — радить синоптикиня Наталка Діденко.
