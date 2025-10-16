Ночью все еще может быть заморозок: погода в Харькове и области на 17 октября

В пятницу, 17 октября, в Харькове и области – облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром слабый туман.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 3 до 5 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки, днем – от 11 до 13 тепла, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью составит от 2 до 7 тепла, на поверхности почвы заморозки, днем – от 9 до 14 тепла.

Ветер юго-западный – 5 – 10 м/с.

«Мощная масштабная антициклоническая полоса высокого атмосферного давления, протянувшаяся от Исландии через Великобританию через Германию-Польшу до Украины, будет блокировать доступ осадков. Именно поэтому Украина окажется без дождей и без снега, конечно. Влажность или облачную погоду могут только организовывать туманы. Водители! Будьте бдительны! Температура воздуха ночью останется низкой, ожидается +2+6 градусов, местами заморозки, стоит уже забрать овощи в дом и хорошие яблоки упаковать в ящики», — советует синоптик Наталья Диденко.