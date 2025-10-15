Впереди — морозные ночи: прогноз погоды в Харькове и области на 16 октября

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал актуальный прогноз. Заморозки «не отменили».

По данным метеорологов ночи с 15 на 16 и с 16 на 17 октября будут морозными. Температура воздуха опустится местами до минус трех градусов. При этом не будет осадков, а ветер останется умеренным — 5 – 10 м/с.

В Харькове в ближайшие сутки прогнозируют такие температуры: ночью заморозки 0 – 2°, днем ​​9 – 11° тепла.

В области будут ночью заморозки 0 – 3°, днем ​​8 – 13° тепла.

Ранее синоптики уже объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях из-за ожидаемых заморозков. Угрозу оценили как второго уровня — «оранжевую». Батареи в большинстве домов жителей Харьковской области еще не нагрелись. 0 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что первыми «согреют» объекты соцсферы, а в подключении бытовых потребителей ориентируются на 1 ноября. Впрочем, повода паниковать пока нет: уже в выходные, по прогнозам, потеплеет.