Впереди — морозные ночи: прогноз погоды в Харькове и области на 16 октября
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал актуальный прогноз. Заморозки «не отменили».
По данным метеорологов ночи с 15 на 16 и с 16 на 17 октября будут морозными. Температура воздуха опустится местами до минус трех градусов. При этом не будет осадков, а ветер останется умеренным — 5 – 10 м/с.
В Харькове в ближайшие сутки прогнозируют такие температуры: ночью заморозки 0 – 2°, днем 9 – 11° тепла.
В области будут ночью заморозки 0 – 3°, днем 8 – 13° тепла.
Читайте также: Жители задолжали за тепло 150 млн грн: готова ли Лозовая включать котельные
Ранее синоптики уже объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях из-за ожидаемых заморозков. Угрозу оценили как второго уровня — «оранжевую». Батареи в большинстве домов жителей Харьковской области еще не нагрелись. 0 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что первыми «согреют» объекты соцсферы, а в подключении бытовых потребителей ориентируются на 1 ноября. Впрочем, повода паниковать пока нет: уже в выходные, по прогнозам, потеплеет.
Дата публикации материала: 15 октября 2025 в 19:58