Live
  • Ср 15.10.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.75
  • EUR 48.24

Впереди — морозные ночи: прогноз погоды в Харькове и области на 16 октября

Погода 19:58   15.10.2025
Оксана Горун
Впереди — морозные ночи: прогноз погоды в Харькове и области на 16 октября

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал актуальный прогноз. Заморозки «не отменили».

По данным метеорологов ночи с 15 на 16 и с 16 на 17 октября будут морозными. Температура воздуха опустится местами до минус трех градусов. При этом не будет осадков, а ветер останется умеренным — 5 – 10 м/с.

В Харькове в ближайшие сутки прогнозируют такие температуры: ночью заморозки 0 – 2°, днем ​​9 – 11° тепла.

В области будут ночью заморозки 0 – 3°, днем ​​8 – 13° тепла.

Читайте также: Жители задолжали за тепло 150 млн грн: готова ли Лозовая включать котельные

Ранее синоптики уже объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях из-за ожидаемых заморозков. Угрозу оценили как второго уровня — «оранжевую». Батареи в большинстве домов жителей Харьковской области еще не нагрелись. 0 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что первыми «согреют» объекты соцсферы, а в подключении бытовых потребителей ориентируются на 1 ноября. Впрочем, повода паниковать пока нет: уже в выходные, по прогнозам, потеплеет.

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Определенный марафон»: уезжают ли люди из Харькова перед зимой, данные мэра
«Определенный марафон»: уезжают ли люди из Харькова перед зимой, данные мэра
15.10.2025, 09:43
Терехов перечислил, после чего нагреются батареи в квартирах харьковчан 📹
Терехов перечислил, после чего нагреются батареи в квартирах харьковчан 📹
14.10.2025, 20:34
Терехов созывает депутатов в Харькове – причина
Терехов созывает депутатов в Харькове – причина
15.10.2025, 10:56
Первые минуты после авиаудара по больнице в Харькове (видео)
Первые минуты после авиаудара по больнице в Харькове (видео)
15.10.2025, 15:22
Новости Харькова — главное за 15 октября: проблемы со светом, погиб мальчик
Новости Харькова — главное за 15 октября: проблемы со светом, погиб мальчик
15.10.2025, 18:45
Дети из 20 громад Харьковской области отправились отдыхать в Польшу
Дети из 20 громад Харьковской области отправились отдыхать в Польшу
15.10.2025, 20:46

Новости по теме:

15.10.2025
Заморозки будут на Харьковщине: объявили оранжевый уровень опасности
13.10.2025
Заморозки на почве ночью. Прогноз погоды на 14 октября в Харькове и области
12.10.2025
Опасно следующие три дня: сильный ветер и заморозки ожидают на Харьковщине
26.09.2025
Ночью – заморозки. Прогноз погоды на 27 сентября в Харькове и области
25.09.2025
26 сентября — заморозки: прогноз погоды в Харькове и области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Впереди — морозные ночи: прогноз погоды в Харькове и области на 16 октября», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 октября 2025 в 19:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал актуальный прогноз. Заморозки «не отменили»".