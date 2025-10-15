Попереду – морозні ночі: прогноз погоди в Харкові та області на 16 жовтня

Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував актуальний прогноз. Заморозки “не скасували”.

За даними метеорологів ночі з 15 на 16 та з 16 на 17 жовтня будуть морозними. Температура повітря опуститься подекуди до мінус трьох градусів. При цьому опадів не буде, а вітер залишиться помірним – 5 – 10 м/с.

У Харкові найближчої доби прогнозують такі температури: вночі заморозки 0 – 2°, вдень 9 – 11° тепла.

В області будуть вночі заморозки 0 – 3°, вдень 8 – 13° тепла.

Раніше синоптики вже оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища через очікувані заморозки. Загрозу оцінили як другого рівня – “помаранчеву”. Батареї у більшості будинків мешканців Харківської області ще не нагрілися. 10 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що першими зігріють об’єкти соцсфери, а в підключенні побутових споживачів орієнтуються на 1 листопада. Утім, приводу панікувати поки що немає: вже у вихідні, за прогнозами, потеплішає.