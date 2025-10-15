Live
  • Ср 15.10.2025
  • Харків  +7°С
  • USD 41.75
  • EUR 48.24

Попереду – морозні ночі: прогноз погоди в Харкові та області на 16 жовтня

Погода 19:58   15.10.2025
Оксана Горун
Попереду – морозні ночі: прогноз погоди в Харкові та області на 16 жовтня

Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував актуальний прогноз. Заморозки “не скасували”.

За даними метеорологів ночі з 15 на 16 та з 16 на 17 жовтня будуть морозними. Температура повітря опуститься подекуди до мінус трьох градусів. При цьому опадів не буде, а вітер залишиться помірним – 5 – 10 м/с.

У Харкові найближчої доби прогнозують такі температури: вночі заморозки 0 – 2°, вдень 9 – 11° тепла.

В області будуть вночі заморозки 0 – 3°, вдень 8 – 13° тепла.

Читайте також: Жителі заборгували за тепло 150 млн грн: чи готова Лозова включати котельні

Раніше синоптики вже оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища через очікувані заморозки. Загрозу оцінили як другого рівня – “помаранчеву”. Батареї у більшості будинків мешканців Харківської області ще не нагрілися. 10 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов  повідомив, що першими зігріють об’єкти соцсфери, а в підключенні побутових споживачів орієнтуються на 1 листопада. Утім, приводу панікувати поки що немає: вже у вихідні, за прогнозами, потеплішає.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Діти з 20 громад Харківської області вирушили відпочивати до Польщі
Діти з 20 громад Харківської області вирушили відпочивати до Польщі
15.10.2025, 20:46
BMW перекинувся на дах посеред Харкова: поліція повідомила про причини ДТП
BMW перекинувся на дах посеред Харкова: поліція повідомила про причини ДТП
15.10.2025, 18:10
Жителі заборгували за тепло 150 млн грн: чи Лозова готова включати котельні
Жителі заборгували за тепло 150 млн грн: чи Лозова готова включати котельні
15.10.2025, 18:24
Які розробки демонстрували харківські підприємства на виставці в Чехії
Які розробки демонстрували харківські підприємства на виставці в Чехії
15.10.2025, 18:58
КАБи долітають не лише до Харкова: що кажуть захисники півночі області 📹
КАБи долітають не лише до Харкова: що кажуть захисники півночі області 📹
15.10.2025, 19:45
“Певний марафон”: чи їдуть люди з Харкова перед зимою – дані мера
“Певний марафон”: чи їдуть люди з Харкова перед зимою – дані мера
15.10.2025, 09:43

Новини за темою:

15.10.2025
Заморозки будуть на Харківщині: оголосили помаранчевий рівень небезпечності
13.10.2025
Заморозки на ґрунті вночі. Прогноз погоди на 14 жовтня у Харкові й області
12.10.2025
Небезпечно наступні три дні: сильний вітер і заморозки очікують на Харківщині
26.09.2025
Вночі – заморозки. Прогноз погоди на 27 вересня к Харкові й області
25.09.2025
26 вересня – заморозки: прогноз погоди в Харкові та області


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Попереду – морозні ночі: прогноз погоди в Харкові та області на 16 жовтня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2025 в 19:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував актуальний прогноз. Заморозки “не скасували”".