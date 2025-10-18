Вдень дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 19 жовтня

Live
Погода 22:00   18.10.2025
Олена Нагорна
У неділю, 19 жовтня, у Харкові та області – хмарно. Уночі без істотних опадів, вдень дощ.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 5 до 7 градусів тепла, вдень – від 12 до 14, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі становитиме від 3 до 8 тепла, вдень – від 9 до 14 градусів.

Вітер південно-західний – 5-10 м/с.

«Уважно. 19 жовтня у більшості областей України – різке похолодання, вдень до +4+8 градусів, на сході та півдні ще втримається у неділю тепліша погода до +11+15 градусів. Періодичні дощі очікуються у неділю в Україні повсюди, через істотне зниження температури повітря подекуди можливий мокрий сніг!» – пише синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також: Опалювальний сезон у Харкові та області: чи все йде за планом (відео)

Автор: Олена Нагорна
