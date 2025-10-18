Днем дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 19 октября
В воскресенье, 19 октября, в Харькове и области – облачно. Ночью без существенных осадков, днем дождь.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 5 до 7 градусов тепла, днем – от 12 до 14, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура воздуха ночью составит от 3 до 8 тепла, днем – от 9 до 14 градусов.
Ветер юго-западный – 5-10 м/с.
«Внимание. 19 октября в большинстве областей Украины – резкое похолодание, днем до +4+8 градусов, на востоке и юге еще в воскресенье сохранится более теплая погода до +11+15 градусов. Периодические дожди ожидаются в воскресенье в Украине повсюду, из-за существенного понижения температуры воздуха местами возможен мокрый снег!» — пишет синоптик Наталья Диденко.
Читайте также: Отопительный сезон в Харькове и области: все ли идет по плану (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Днем дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 19 октября», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 октября 2025 в 22:00;