Днем дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 19 октября

Погода 22:00   18.10.2025
Елена Нагорная
В воскресенье, 19 октября, в Харькове и области – облачно. Ночью без существенных осадков, днем дождь.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 5 до 7 градусов тепла, днем – от 12 до 14, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью составит от 3 до 8 тепла, днем – от 9 до 14 градусов.

Ветер юго-западный – 5-10 м/с.

«Внимание. 19 октября в большинстве областей Украины – резкое похолодание, днем до +4+8 градусов, на востоке и юге еще в воскресенье сохранится более теплая погода до +11+15 градусов. Периодические дожди ожидаются в воскресенье в Украине повсюду, из-за существенного понижения температуры воздуха местами возможен мокрый снег!» — пишет синоптик Наталья Диденко.

Автор: Елена Нагорная
