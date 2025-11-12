«Сіра пелена»: прогноз погоди в Харкові та області на 13 листопада

У четвер, 13 листопада, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 5 до 7 градусів тепла, вдень – від 8 до 10, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі буде від 3 до 8 тепла, вдень – від 7 до 12 градусів.

Вітер західний – 3-8 м/с.

«У четвер прояснення чи якісь паузи у сірій листопадовій пелені можливі лише в західних областях України. На решті території – щільна хмарність, місцями невеликі дощі. І повсюди – гудіння генераторів. Вітер західний, південно-західний, невеликий або помірний», – пише синоптикиня Наталка Діденко.