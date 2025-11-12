«Серая пелена»: прогноз погоды в Харькове и области на 13 ноября

В четверг, 13 ноября, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 5 до 7 градусов тепла, днем — от 8 до 10, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью будет от 3 до 8 тепла, днем — от 7 до 12 градусов.

Ветер западный — 3-8 м/с.

«В четверг прояснения или какие-то паузы в серой ноябрьской пелене возможны только в западных областях Украины. На остальной территории — плотная облачность, местами небольшие дожди. И повсюду — гудение генераторов. Ветер западный, юго-западный, небольшой или умеренный», — пишет синоптик Наталья Диденко.