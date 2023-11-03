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Україна щодня платить за право дурнів помилятися на виборах – Береза

Політика 13:03   03.11.2023
Борислав Береза
екснардеп
Україна щодня платить за право дурнів помилятися на виборах – Береза

Поспілкувався з Авдіївкою… Поговорили про те, яку ціну щоденно сплачує Україна за право дурнів помилятися на виборах, а покидьків хайпувати на війні. І ніхто не вірить, що після війни це зміниться. Але воюють не за це, а за право України існувати та наше спільне право жити у своїй країні по своїх законах. За це б’ються. Так і буде.

Автор: Борислав Береза, екснардеп
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 13:03;

  • Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поспілкувався з Авдіївкою… Поговорили про те, яку ціну щоденно сплачує Україна за право дурнів помилятися на виборах, а покидьків хайпувати…".