Україна щодня платить за право дурнів помилятися на виборах – Береза
Поспілкувався з Авдіївкою… Поговорили про те, яку ціну щоденно сплачує Україна за право дурнів помилятися на виборах, а покидьків хайпувати на війні. І ніхто не вірить, що після війни це зміниться. Але воюють не за це, а за право України існувати та наше спільне право жити у своїй країні по своїх законах. За це б’ються. Так і буде.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: береза, війна, выборы;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Україна щодня платить за право дурнів помилятися на виборах – Береза»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 13:03;
Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поспілкувався з Авдіївкою… Поговорили про те, яку ціну щоденно сплачує Україна за право дурнів помилятися на виборах, а покидьків хайпувати…".