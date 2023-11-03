Україна щодня платить за право дурнів помилятися на виборах – Береза

Поспілкувався з Авдіївкою… Поговорили про те, яку ціну щоденно сплачує Україна за право дурнів помилятися на виборах, а покидьків хайпувати на війні. І ніхто не вірить, що після війни це зміниться. Але воюють не за це, а за право України існувати та наше спільне право жити у своїй країні по своїх законах. За це б’ються. Так і буде.