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Украина ежедневно платит за право дураков ошибаться на выборах — Береза

Политика 13:03   03.11.2023
Борисла Береза
экс-нардеп
Украина ежедневно платит за право дураков ошибаться на выборах — Береза

Пообщался с Авдеевкой… Поговорили о том, какую цену ежедневно платит Украина за право дураков ошибаться на выборах, а подонков хайповать на войне. И никто не верит, что после войны это изменится. Но воюют не за это, а за право Украины существовать и общее право жить в своей стране по своим законам. За это бьются. Так и будет.

Автор: Борисла Береза, экс-нардеп
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 13:03;

  • Корреспондент Борисла Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пообщался с Авдеевкой… Поговорили о том, какую цену ежедневно платит Украина за право дураков ошибаться на выборах, а подонков хайповать…".