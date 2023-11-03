Украина ежедневно платит за право дураков ошибаться на выборах — Береза

Пообщался с Авдеевкой… Поговорили о том, какую цену ежедневно платит Украина за право дураков ошибаться на выборах, а подонков хайповать на войне. И никто не верит, что после войны это изменится. Но воюют не за это, а за право Украины существовать и общее право жить в своей стране по своим законам. За это бьются. Так и будет.