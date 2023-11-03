Украина ежедневно платит за право дураков ошибаться на выборах — Береза
Пообщался с Авдеевкой… Поговорили о том, какую цену ежедневно платит Украина за право дураков ошибаться на выборах, а подонков хайповать на войне. И никто не верит, что после войны это изменится. Но воюют не за это, а за право Украины существовать и общее право жить в своей стране по своим законам. За это бьются. Так и будет.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: береза, война, выборы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Украина ежедневно платит за право дураков ошибаться на выборах — Береза»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 13:03;
Корреспондент Борисла Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пообщался с Авдеевкой… Поговорили о том, какую цену ежедневно платит Украина за право дураков ошибаться на выборах, а подонков хайповать…".