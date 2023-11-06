Навіть якщо ми сильні, це не означає, що хочемо воювати все життя – Зеленський

Навіть якщо ми почуваємося сильними й маємо багато енергії, це не означає, що ми хочемо воювати все життя. Тому що ціна висока. Війна забирає найкращих із нас: найкращих героїв, найкращих чоловіків, жінок, дітей. Але ми не готові віддати свою свободу терористу Путіну. От чому ми боремося.