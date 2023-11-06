Live
  • Пн 06.11.2023
    • Харків
  •   +15°С
  • USD 36.17
  • EUR 38.73

Навіть якщо ми сильні, це не означає, що хочемо воювати все життя – Зеленський

Події 11:42   06.11.2023
Володимир Зеленський
Президент України
Навіть якщо ми сильні, це не означає, що хочемо воювати все життя – Зеленський

Навіть якщо ми почуваємося сильними й маємо багато енергії, це не означає, що ми хочемо воювати все життя. Тому що ціна висока. Війна забирає найкращих із нас: найкращих героїв, найкращих чоловіків, жінок, дітей. Але ми не готові віддати свою свободу терористу Путіну. От чому ми боремося.

Автор: Володимир Зеленський, Президент України
Популярно
«Не втомлюємося чатувати небо» – харківські воїни знищили ворожі дрони (відео)
«Не втомлюємося чатувати небо» – харківські воїни знищили ворожі дрони (відео)
06.11.2023, 12:16
Окупанти на Харківщині “вбили” телескоп і за безцінь розпродали оптику (відео)
Окупанти на Харківщині “вбили” телескоп і за безцінь розпродали оптику (відео)
05.11.2023, 14:07
У Безлюдівці під Харковом врятували рибалку, який випав із човна
У Безлюдівці під Харковом врятували рибалку, який випав із човна
05.11.2023, 14:28
Призову не буде. Затверджено перехід ЗСУ на службу за контрактом і рекрутинг
Призову не буде. Затверджено перехід ЗСУ на службу за контрактом і рекрутинг
05.11.2023, 15:22
Два тролейбуси в Харкові змінили маршрути через обрив дроту (відео)
Два тролейбуси в Харкові змінили маршрути через обрив дроту (відео)
05.11.2023, 14:43
Польський доброволець, який воював за Україну, помер у Харкові
Польський доброволець, який воював за Україну, помер у Харкові
05.11.2023, 16:05

Новини за темою:

10:49
Головні новини Харкова 6 листопада: втрата ПДФО військових, ситуація на фронті
09:03
Харківська бригада змогла вибити ворога з низки позицій
08:26
“Нам нове завдання – взяти Куп’янськ” – ГУР перехопило розмову окупантів
07:25
10 атак на Куп’янському напрямку: Генштаб ЗСУ повідомив про події на фронті
13:03
Україна щодня платить за право дурнів помилятися на виборах – Береза

Ви читали новину: «Навіть якщо ми сильні, це не означає, що хочемо воювати все життя – Зеленський»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 11:42;

  • Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Навіть якщо ми почуваємося сильними й маємо багато енергії, це не означає, що ми хочемо воювати все життя. Тому що…".