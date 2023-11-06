Навіть якщо ми сильні, це не означає, що хочемо воювати все життя – Зеленський
Навіть якщо ми почуваємося сильними й маємо багато енергії, це не означає, що ми хочемо воювати все життя. Тому що ціна висока. Війна забирає найкращих із нас: найкращих героїв, найкращих чоловіків, жінок, дітей. Але ми не готові віддати свою свободу терористу Путіну. От чому ми боремося.
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- Категорії: Події, Політика, Сказано, Україна; Теги: війна, Зеленський;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 11:42;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Навіть якщо ми почуваємося сильними й маємо багато енергії, це не означає, що ми хочемо воювати все життя. Тому що…".