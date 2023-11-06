Даже если мы сильны, это не значит, что хотим воевать всю жизнь — Зеленский
Даже если мы чувствуем себя сильными и полны энергии, это не значит, что мы хотим воевать всю жизнь. Потому что цена высока. Война забирает лучших из нас: лучших героев, лучших мужчин, женщин, детей. Но мы не готовы отдать свою свободу террористу Путину. Вот почему мы боремся.
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- Категории: Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: война, Зеленский;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 11:42;
Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Даже если мы чувствуем себя сильными и полны энергии, это не значит, что мы хотим воевать всю жизнь. Потому что…".