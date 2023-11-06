Даже если мы сильны, это не значит, что хотим воевать всю жизнь — Зеленский

Даже если мы чувствуем себя сильными и полны энергии, это не значит, что мы хотим воевать всю жизнь. Потому что цена высока. Война забирает лучших из нас: лучших героев, лучших мужчин, женщин, детей. Но мы не готовы отдать свою свободу террористу Путину. Вот почему мы боремся.