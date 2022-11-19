Усик передал сотни продуктовых наборов жителям Печенежчины (фото)

К поддержке жителей Печенежской громады Харьковской области присоединился всемирно известный украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.

Спортсмен передал 400 продуктовых наборов, сообщил глава громады Александр Гусаров. По его словам, доставил «гуманитарку» в Печенеги начальник управления по делам молодежи и спорта ХОВА Константин Ананченко.



Фото: Александр Гусаров

Напомним, что ранее Усик стал амбассадором UNITED24!

«Отныне Александр будет помогать восстанавливать украинские города, подвергающиеся разрушениям от ракет и дронов-камикадзе. Прежде всего он сосредоточится на восстановлении Киевской области, где уже воплощает инфраструктурные проекты», — сообщали в Telegram-канале платформы.