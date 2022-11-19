Усик передал сотни продуктовых наборов жителям Печенежчины (фото)
Фото: Александр Усик
К поддержке жителей Печенежской громады Харьковской области присоединился всемирно известный украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.
Спортсмен передал 400 продуктовых наборов, сообщил глава громады Александр Гусаров. По его словам, доставил «гуманитарку» в Печенеги начальник управления по делам молодежи и спорта ХОВА Константин Ананченко.
Фото: Александр Гусаров
Напомним, что ранее Усик стал амбассадором UNITED24!
«Отныне Александр будет помогать восстанавливать украинские города, подвергающиеся разрушениям от ракет и дронов-камикадзе. Прежде всего он сосредоточится на восстановлении Киевской области, где уже воплощает инфраструктурные проекты», — сообщали в Telegram-канале платформы.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Усик передал сотни продуктовых наборов жителям Печенежчины (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 19 ноября 2022 в 09:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К поддержке жителей Печенежской громады Харьковской области присоединился всемирно известный украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.".