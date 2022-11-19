Усик передав сотні продуктових наборів жителям Печеніжчини (фото)
До підтримки жителів Печенізької громади Харківської області долучився всесвітньо відомий український боксер, чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик.
Спортсмен передав 400 продуктових наборів, повідомив голова громади Олександр Гусаров. За його словами, доправив “гуманітарку” в Печеніги начальник управління у справах молоді та спорту ХОВА Костянтин Ананченко.
Фото: Олександр Гусаров
Нагадаємо, що раніше Усик став амбасадором UNITED24!
“Відтепер Олександр допомагатиме відбудовувати українські міста, що зазнають руйнувань від ракет та дронів-камікадзе. Насамперед він зосередиться на відбудові Київської області, дe вже втілює інфраструктурні проєкти”, – повідомляли в Telegram-каналі платформи.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2022 в 09:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До підтримки жителів Печенізької громади Харківської області долучився всесвітньо відомий український боксер, чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик.".