Скандал в горсовете Харькова: чиновник мэрии ударил полицейского
Харьковская полиция возбудила уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений полицейскому чиновником мэрии.
Вечером 5 декабря во время патрулирования Харькова экипаж патрульной полиции остановил автомобиль, водитель которого был нетрезв.
Во время фиксации административных материалов пассажир вышел из автомобиля, начал ругаться и грубо сопротивляться полицейскому.
Как стало известно, задержанными оказались начальник «Харьковских теплосетей» Василий Скопенко и директор Департамента инфраструктуры Иван Кузнецов.
В видео, которое появилось на некоторых телеграмм-каналах, а затем его удалили, можно услышать, как чиновник кричали, ругались и повторяли «Где вы были?», намекая на свое участие в военных действиях.
На основании собранных материалов 5 декабря следователь внес сведения о происшествии в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 13:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская полиция возбудила уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений полицейскому чиновником мэрии.".