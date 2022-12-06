Скандал в горсовете Харькова: чиновник мэрии ударил полицейского

Харьковская полиция возбудила уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений полицейскому чиновником мэрии.

Вечером 5 декабря во время патрулирования Харькова экипаж патрульной полиции остановил автомобиль, водитель которого был нетрезв.

Во время фиксации административных материалов пассажир вышел из автомобиля, начал ругаться и грубо сопротивляться полицейскому.

Как стало известно, задержанными оказались начальник «Харьковских теплосетей» Василий Скопенко и директор Департамента инфраструктуры Иван Кузнецов.

В видео, которое появилось на некоторых телеграмм-каналах, а затем его удалили, можно услышать, как чиновник кричали, ругались и повторяли «Где вы были?», намекая на свое участие в военных действиях.

На основании собранных материалов 5 декабря следователь внес сведения о происшествии в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.