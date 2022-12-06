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Скандал у міськраді Харкова: посадовець мерії вдарив поліцейського

Суспільство 13:11   06.12.2022
Оксана Якушко
Скандал у міськраді Харкова: посадовець мерії вдарив поліцейського

Харківська поліція порушила кримінальну справу за фактом завдання тілесних ушкоджень поліцейському посадовцем мерії.

Увечері 5 грудня під час патрулювання Харкова екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль, водій якого був нетверезий.

Під час фіксації адміністративних матеріалів пасажир вийшов з автомобіля, почав лаятись і грубо чинити опір поліцейському.

Як стало відомо, затриманими виявилися начальник “Харківських тепломереж” Василь Скопенко та директор Департаменту інфраструктури Іван Кузнєцов.

У відео, яке з’явилося на деяких телеграм-каналах, а потім його видалили, можна почути, як посадовці кричали, лаялися та повторювали “Де ви були?”, натякаючи на свою участь у військових діях.

На підставі зібраних матеріалів 5 грудня слідчий вніс відомості про подію до ЄРДР за ч. 2 ст. 345 (загроза чи насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий термін.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 13:11;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська поліція порушила кримінальну справу за фактом завдання тілесних ушкоджень поліцейському посадовцем мерії.".