Скандал у міськраді Харкова: посадовець мерії вдарив поліцейського

Харківська поліція порушила кримінальну справу за фактом завдання тілесних ушкоджень поліцейському посадовцем мерії.

Увечері 5 грудня під час патрулювання Харкова екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль, водій якого був нетверезий.

Під час фіксації адміністративних матеріалів пасажир вийшов з автомобіля, почав лаятись і грубо чинити опір поліцейському.

Як стало відомо, затриманими виявилися начальник “Харківських тепломереж” Василь Скопенко та директор Департаменту інфраструктури Іван Кузнєцов.

У відео, яке з’явилося на деяких телеграм-каналах, а потім його видалили, можна почути, як посадовці кричали, лаялися та повторювали “Де ви були?”, натякаючи на свою участь у військових діях.

На підставі зібраних матеріалів 5 грудня слідчий вніс відомості про подію до ЄРДР за ч. 2 ст. 345 (загроза чи насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий термін.