Скандал у міськраді Харкова: посадовець мерії вдарив поліцейського
Харківська поліція порушила кримінальну справу за фактом завдання тілесних ушкоджень поліцейському посадовцем мерії.
Увечері 5 грудня під час патрулювання Харкова екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль, водій якого був нетверезий.
Під час фіксації адміністративних матеріалів пасажир вийшов з автомобіля, почав лаятись і грубо чинити опір поліцейському.
Як стало відомо, затриманими виявилися начальник “Харківських тепломереж” Василь Скопенко та директор Департаменту інфраструктури Іван Кузнєцов.
У відео, яке з’явилося на деяких телеграм-каналах, а потім його видалили, можна почути, як посадовці кричали, лаялися та повторювали “Де ви були?”, натякаючи на свою участь у військових діях.
На підставі зібраних матеріалів 5 грудня слідчий вніс відомості про подію до ЄРДР за ч. 2 ст. 345 (загроза чи насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий термін.
Читайте також: Театр Пушкіна у Харкові не перейменували, «щоб не зіткнутися із судами»
Новини за темою:
Ви читали новину: «Скандал у міськраді Харкова: посадовець мерії вдарив поліцейського»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 13:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська поліція порушила кримінальну справу за фактом завдання тілесних ушкоджень поліцейському посадовцем мерії.".