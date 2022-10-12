Ювенальні прокурори: На Харківщині від війни постраждали 254 дитини

Генпрокуратура повідомила ще про двох дітей на Харківщині, які постраждали від російської агресії.

Стало відомо, що 21 березня внаслідок обстрілів ворогом міста Лозова Харківської області 8-річна дівчинка була поранена.

А 25 червня через обстріл смт. Шевченкове Куп’янського району отримав поранення 8-річний хлопчик.

Взагалі, станом на ранок 12 жовтня 2022 року більше ніж 1230 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. 422 дитини загинуло та понад 808 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

В Україні найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 407, Харківській – 254, Київській – 116, Миколаївській – 76, Чернігівській – 68, Запорізькій – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Дніпропетровській – 31.

Ці цифри не остаточні, оскільки зараз в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях триває збір інформації.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.