Ювенальні прокурори: На Харківщині від війни постраждали 254 дитини
Генпрокуратура повідомила ще про двох дітей на Харківщині, які постраждали від російської агресії.
Стало відомо, що 21 березня внаслідок обстрілів ворогом міста Лозова Харківської області 8-річна дівчинка була поранена.
А 25 червня через обстріл смт. Шевченкове Куп’янського району отримав поранення 8-річний хлопчик.
Взагалі, станом на ранок 12 жовтня 2022 року більше ніж 1230 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. 422 дитини загинуло та понад 808 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
В Україні найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 407, Харківській – 254, Київській – 116, Миколаївській – 76, Чернігівській – 68, Запорізькій – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Дніпропетровській – 31.
Ці цифри не остаточні, оскільки зараз в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях триває збір інформації.
Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.
Читайте також: В Україну повернули 37 харківських дітей, яких примусово вивезли росіяниКатегорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: війна, Генеральная прокуратура, девочка, дети, Лозовая, мальчик, обстріл, российская агрессия, Шевчпенково, ювенальная полиция; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ювенальні прокурори: На Харківщині від війни постраждали 254 дитини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 14:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ювенальні прокурори: На Харківщині від війни постраждали 254 дитини".