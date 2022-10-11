В Україну повернули 37 харківських дітей, яких примусово вивезли росіяни

На Батьківщину приїхали 37 дітей, яких окупанти депортували з Харківщини до Геленжика в росії, повідомила прес-служба Мінреінтеграції.

«Наприкінці серпня малих примусово вивезли з Харківщини до російського смт Кабардінка (біля Геленджика), незважаючи на те, що у всіх є батьки. Наразі — за сприяння Мінреінтеграції — родини возз’єдналися та перебувають у безпечному місці на Закарпатті», – зазначили у відомстві.

Дітей розмістили у відремонтованих та обладнаних шелтерах для внутрішньо переміщених осіб у мальовничих селах Білки та Горінчово.

«Процес повернення був важким, але завершився успішно. Щоб забрати своїх дітей, батьки проїхали довгий шлях декількома країнами Європи», повідомили у Мінреінтеграції.

Це стало можливим завдяки співпраці Мінреінтеграції, Державної міграційної служби, Благодійної організації SОS Дитячі Містечка Україна” та перевізників, зазначили у відомстві.