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В Україну повернули 37 харківських дітей, яких примусово вивезли росіяни

Суспільство 16:11   11.10.2022
Оксана Якушко
В Україну повернули 37 харківських дітей, яких примусово вивезли росіяни

На Батьківщину приїхали 37 дітей, яких окупанти депортували з Харківщини до Геленжика в росії, повідомила прес-служба Мінреінтеграції.

«Наприкінці серпня малих примусово вивезли з Харківщини до російського смт Кабардінка (біля Геленджика), незважаючи на те, що у всіх є батьки. Наразі — за сприяння Мінреінтеграції — родини возз’єдналися та перебувають у безпечному місці на Закарпатті», – зазначили у відомстві.

Дітей розмістили у відремонтованих та обладнаних шелтерах для внутрішньо переміщених осіб у мальовничих селах Білки та Горінчово.

«Процес повернення був важким, але завершився успішно. Щоб забрати своїх дітей, батьки проїхали довгий шлях декількома країнами Європи», повідомили у Мінреінтеграції.

Це стало можливим завдяки співпраці Мінреінтеграції, Державної міграційної служби, Благодійної організації SОS Дитячі Містечка Україна” та перевізників, зазначили у відомстві.

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Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 16:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Україну повернули 37 харківських дітей, яких примусово вивезли росіяни".