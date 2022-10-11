В Украину вернули 37 харьковских детей, которых принудительно вывезли россияне

На Родину приехали 37 детей, которых оккупанты депортировали из Харьковщины в Геленжик в россии, сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

«В конце августа ребят принудительно вывезли из Харьковщины в российский пгт Кабардинка (возле Геленджика), несмотря на то, что у всех есть родители. Сейчас при содействии Минреинтеграции семьи воссоединились и находятся в безопасном месте на Закарпатье», — отметили в ведомстве.

Детей разместили в отремонтированных и оборудованных шелтерах для внутренне перемещенных лиц в живописных селах Белки и Горинчево.

«Процесс возвращения был трудным, но завершился успешно. Чтобы забрать своих детей, родители проехали долгий путь по нескольким странам Европы», — сообщили в Минреинтеграции.

Это стало возможным благодаря сотрудничеству Минреинтеграции, Государственной миграционной службы, Благотворительной организации SOS «Детские поселки Украина» и перевозчиков, отметили в ведомстве.