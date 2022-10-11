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В Украину вернули 37 харьковских детей, которых принудительно вывезли россияне

Общество 16:11   11.10.2022
Оксана Якушко
В Украину вернули 37 харьковских детей, которых принудительно вывезли россияне

На Родину приехали 37 детей, которых оккупанты депортировали из Харьковщины в Геленжик в россии, сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

«В конце августа ребят принудительно вывезли из Харьковщины в российский пгт Кабардинка (возле Геленджика), несмотря на то, что у всех есть родители. Сейчас при содействии Минреинтеграции семьи воссоединились и находятся в безопасном месте на Закарпатье», — отметили в ведомстве.

Детей разместили в отремонтированных и оборудованных шелтерах для внутренне перемещенных лиц в живописных селах Белки и Горинчево.

«Процесс возвращения был трудным, но завершился успешно. Чтобы забрать своих детей, родители проехали долгий путь по нескольким странам Европы», — сообщили в Минреинтеграции.

Это стало возможным благодаря сотрудничеству Минреинтеграции, Государственной миграционной службы, Благотворительной организации SOS «Детские поселки Украина» и перевозчиков, отметили в ведомстве.

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Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 16:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украину вернули 37 харьковских детей, которых принудительно вывезли россияне".