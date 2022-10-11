В Украину вернули 37 харьковских детей, которых принудительно вывезли россияне
На Родину приехали 37 детей, которых оккупанты депортировали из Харьковщины в Геленжик в россии, сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
«В конце августа ребят принудительно вывезли из Харьковщины в российский пгт Кабардинка (возле Геленджика), несмотря на то, что у всех есть родители. Сейчас при содействии Минреинтеграции семьи воссоединились и находятся в безопасном месте на Закарпатье», — отметили в ведомстве.
Детей разместили в отремонтированных и оборудованных шелтерах для внутренне перемещенных лиц в живописных селах Белки и Горинчево.
«Процесс возвращения был трудным, но завершился успешно. Чтобы забрать своих детей, родители проехали долгий путь по нескольким странам Европы», — сообщили в Минреинтеграции.
Это стало возможным благодаря сотрудничеству Минреинтеграции, Государственной миграционной службы, Благотворительной организации SOS «Детские поселки Украина» и перевозчиков, отметили в ведомстве.
Читайте также: 150 детей из Харьковской области «застряли» в детских лагерях в РФКатегории: Общество, Украина, Харьков; Теги: депортация, дети, насильно, Россия, Украина, Харьковская область; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Украину вернули 37 харьковских детей, которых принудительно вывезли россияне»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 16:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украину вернули 37 харьковских детей, которых принудительно вывезли россияне".