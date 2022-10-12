Ювенальные прокуроры: на Харьковщине от войны пострадали уже 254 ребенка

Генпрокуратура сообщила о еще двоих детях на Харьковщине, которые пострадали от российской агрессии.

Стало известно, что 21 марта в результате обстрелов врагом города Лозовая Харьковской области 8-летняя девочка была ранена.

А 25 июня из-за обстрела пгт. Шевченко Купянского района получил ранение 8-летний мальчик.

На утро 12 октября 2022 года более 1230 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. 422 ребенка погибли и более 808 получили ранения разной степени тяжести.

В Украине больше всего пострадало детей в Донецкой области – 407, Харьковской – 254, Киевской – 116, Николаевской – 76, Черниговской – 68, Запорожской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Днепропетровской – 31.

Эти цифры не окончательны, поскольку сейчас в местах активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях идет сбор информации.

Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единственный доказательный хаб: warcrimes.gov.ua и по телефонам: +380961004438, +380683235856.