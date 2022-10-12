Ювенальные прокуроры: на Харьковщине от войны пострадали уже 254 ребенка
Генпрокуратура сообщила о еще двоих детях на Харьковщине, которые пострадали от российской агрессии.
Стало известно, что 21 марта в результате обстрелов врагом города Лозовая Харьковской области 8-летняя девочка была ранена.
А 25 июня из-за обстрела пгт. Шевченко Купянского района получил ранение 8-летний мальчик.
На утро 12 октября 2022 года более 1230 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. 422 ребенка погибли и более 808 получили ранения разной степени тяжести.
В Украине больше всего пострадало детей в Донецкой области – 407, Харьковской – 254, Киевской – 116, Николаевской – 76, Черниговской – 68, Запорожской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Днепропетровской – 31.
Эти цифры не окончательны, поскольку сейчас в местах активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях идет сбор информации.
Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единственный доказательный хаб: warcrimes.gov.ua и по телефонам: +380961004438, +380683235856.
Читайте также: В Украину вернули 37 харьковских детей, которых принудительно вывезли россиянеКатегории: Общество, Украина, Харьков; Теги: война, Генеральная прокуратура, девочка, дети, Лозовая, мальчик, обстрел, российская агрессия, Шевчпенково, ювенальная полиция; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 14:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ювенальные прокуроры: на Харьковщине от войны пострадали уже 254 ребенка".