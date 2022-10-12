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Ювенальные прокуроры: на Харьковщине от войны пострадали уже 254 ребенка

Общество 14:48   12.10.2022
Оксана Якушко
Ювенальные прокуроры: на Харьковщине от войны пострадали уже 254 ребенка

Генпрокуратура сообщила о еще двоих детях на Харьковщине,  которые пострадали от российской агрессии.

Стало известно, что 21 марта в результате обстрелов врагом города Лозовая Харьковской области 8-летняя девочка была ранена.
А 25 июня из-за обстрела пгт. Шевченко Купянского района получил ранение 8-летний мальчик.

На утро 12 октября 2022 года более 1230 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. 422 ребенка погибли и более 808 получили ранения разной степени тяжести.

В Украине больше всего пострадало детей в Донецкой области – 407, Харьковской – 254, Киевской – 116, Николаевской – 76, Черниговской – 68, Запорожской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Днепропетровской – 31.

Эти цифры не окончательны, поскольку сейчас в местах активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях идет сбор информации.

Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единственный доказательный хаб: warcrimes.gov.ua и по телефонам: +380961004438, +380683235856.

Читайте также: В Украину вернули 37 харьковских детей, которых принудительно вывезли россияне

Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 14:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ювенальные прокуроры: на Харьковщине от войны пострадали уже 254 ребенка".