Синегубов: В Волчанске из-за обстрела ранены 4 работника больницы

Сегодня враг обстрелял Купянск и Волчанск, у нас было всего 5 раненых, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«В Волчанске в результате обстрела ранения получили 5 человек. 4 из них (3 мужчины и 1 женщина) – работники Центральной районной больницы. У них диагностированы взрывные и осколочные повреждения. Также ранение получил прохожий 62-летний мужчина. Всем пострадавшим оказывают всю необходимую помощь», — рассказал Синегубов.

В Купянске в результате ракетного удара поврежден жилой дом. Предварительно – без пострадавших. Информация уточняется.

Сегодня в селе Протопоповка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве в лесу взорвался 25-летний мужчина. Он госпитализирован с ранениями.