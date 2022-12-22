Синегубов: В Волчанске из-за обстрела ранены 4 работника больницы
Сегодня враг обстрелял Купянск и Волчанск, у нас было всего 5 раненых, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«В Волчанске в результате обстрела ранения получили 5 человек. 4 из них (3 мужчины и 1 женщина) – работники Центральной районной больницы. У них диагностированы взрывные и осколочные повреждения. Также ранение получил прохожий 62-летний мужчина. Всем пострадавшим оказывают всю необходимую помощь», — рассказал Синегубов.
В Купянске в результате ракетного удара поврежден жилой дом. Предварительно – без пострадавших. Информация уточняется.
Сегодня в селе Протопоповка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве в лесу взорвался 25-летний мужчина. Он госпитализирован с ранениями.
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 14:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня враг обстрелял Купянск и Волчанск, у нас было всего 5 раненых, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".