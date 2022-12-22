Били из «Урагана»: полиция сообщила об обстрелах Харьковщины

В ГУ Нацполиции Харьковщины проифнормировали, что в течение суток оккупанты наносили удары по населенным пунктам Купянского района.

«В результате нескольких обстрелов города Купянска повреждения получило частное домовладение, — отметили в отделе коммуникации ГУ НП. — 21 декабря 2022 года под вражеским огнем РСЗО «Ураган» оказались села Ольховатка, Амбарное, Чугуновка и пгт Двуречная».

От этих ударов никто не пострадал. По фактам нарушения законов и обычаев войны открыли уголовные производства.

Напомним, ранее спасатели сообщили, что за сутки из-за обстрелов на Харьковщине случились два пожара — горело админздание и объект энергетики. Глава ХОВА Олег Синегубов также проинформировал, что два жителя Харьковской области за сутки пострадали не от обстрелов, а от вражеских мин и неразорвавшихся боеприпасов. Причем один из пострадавших принес боеприпас к себе домой и пытался его разобрать.